PF prende quatro por informações falsas em eleições municipais no Rio

A Polícia Federal (PF) no Rio de Janeiro abriu na manhã desta quinta-feira, 12, a Operação Teatro Invisível na mira de uma quadrilha que divulgava informações falsas sobre candidatos a prefeito de mais de dez municípios - Paraty, São João de Meriti, Mangaratiba, Cabo Frio, Guapimirim, Carapebus, Paracambi, Itatiaia, Araruama, Itaguaí, Miguel Pereira, Belford Roxo e Saquarema. Quatro investigados foram presos preventivamente durante a ação.

Agentes foram às ruas para vasculhar 15 endereços no Rio. As ordens foram expedidas pelo juízo da 8ª Zona Eleitoral do Estado, que ainda determinou bloqueios de até R$ 1 milhão de cada investigado.

Durante as diligências, a PF apreendeu R$ 188,3 mil em espécie. Também foram recolhidos três veículos de luxo blindados. Um dos carros foi confiscado com o alvo principal da ofensiva, capturado na rua no Recreio dos Bandeirantes, zona Oeste do Rio.