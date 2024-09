O POVO News: Deolane pode voltar para cadeia; pedido de impeachment contra Moraes é entregue

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 10. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, o programa irá abordar a possibilidade da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra voltar para a prisão e trará atualizações o processo de impeachment movido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Assista ao vivo:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Deolane Bezerra teve o pedido de habeas corpus concedido pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na manhã de ontem, 9. A influenciadora ficará em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica.