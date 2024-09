Deputado bolsonarista reconhece que pedido de impeachment contra Moraes deve ir para o 'lixo'

"Estive na entrega do pedido de impeachment de Alexandre Moraes ali com o presidente desta casa de leis (Rodrigo Pacheco). É uma conversa fiada, uma conversa mole que vocês vão ver nas redes sociais. O presidente desta Casa, frouxo como ele é, querendo passar manteiga no bigode de gato, passar pano. Pela conversa que ele teve, este pedido de impeachment deve ir para o lixo. Não podemos permitir", afirmou o parlamentar.

O deputado federal Delegado Caveira (PL-PA) disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deve recusar o pedido de impeachment apresentado nesta segunda-feira, 9, contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, Caveira chamou Pacheco de "frouxo" e disse que ele quer "passar pano" para as atitudes de Moraes.

Diversos parlamentares da oposição foram ao encontro com Pacheco, mas se retiraram à medida em que discursaram nos microfones posicionados em frente à presidência do Senado. No momento em que Caveira atacou o presidente do Senado e disse que ele descartaria o pedido, os principais líderes da oposição já não estavam mais presentes.

O pedido, feito a partir de um abaixo-assinado com mais de 1 milhão de assinaturas, foi protocolado nesta segunda-feira.

A tendência, como o próprio parlamentar da oposição e fontes da cúpula do Senado ouvidas pelo Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) avaliam, é que ele não tenha prosseguimento na Casa Alta do Congresso.