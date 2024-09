Trump x Kamala: o que dizem as últimas pesquisas sobre as eleições nos Estados Unidos

LEIA TAMBÉM: Trump e Kamala Harris focam em política tributária antes do debate da próxima semana nos EUA

Até as vésperas da retirada de Biden da disputa, os números das pesquisas mostravam que Trump tinha vantagem sobre o atual presidente, por estar à frente nos estados-pêndulos, considerados chaves para decidir quem vai despachar da Casa Branca pelos próximos quatro anos.

Na carta de desistência que publicou nas redes sociais, Joe Biden deu sua benção a Kamala, que em pouco tempo conseguiu o apoio do partido para dar sequência à candidatura democrata. Contrariando algumas expectativas, Kamala unificou o partido, e até dois dias após a desistência do presidente, a democrata conseguiu US$ 81 milhões, dando fôlego novamente à candidatura democrata.

Na primeira sondagem realizada após a desistência de Biden, Kamala aparecia com 44% das intenções de voto, enquanto Trump com 42%. Apesar do primeiro número positivo para os democratas, a eleição dos Estados Unidos não é decidida por voto direto, mas pelos votos dos delegados nos colégios eleitorais.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada de 21 a 28 de agosto, mostrou que alguns temas aparecem como principais para o eleitorado do país. As questões da economia, imigração, aborto, saúde e clima são pautas que mobilizam o eleitorado do país.



Entre os eleitores entrevistados, 45% acreditam que Trump tem uma abordagem melhor com temas ligados à economia, enquanto 36% preferem Kamala. Entre os latinos, os números são iguais, com 39% para ambos os lados.