Kamala Harris viaja à Pensilvânia enquanto se prepara para debate com Trump

A menos de uma semana para um debate com Donald Trump, Kamala Harris viaja nesta quinta-feira (5) para a Pensilvânia, talvez o estado mais crucial de uma eleição presidencial que promete ser muito acirrada.

Espera-se que a Pensilvânia seja seu campo de base para se preparar para o debate de 10 de setembro com Donald Trump, que ocorrerá na Filadélfia e será transmitido pela rede ABC.

A vice-presidente e candidata democrata visita Pittsburgh, uma das maiores cidades do estado da Pensilvânia e a histórica capital do aço dos Estados Unidos.

A emissora revelou na quarta-feira as regras para este duelo de 90 minutos, resultado de intensas negociações entre ambas as partes.

Serão as mesmas do debate de junho entre Trump e o presidente Joe Biden, cujo desempenho ruim fez com que perdesse o apoio dos democratas e forçasse sua retirada da corrida eleitoral em 21 de julho.

Na próxima terça-feira, Harris e Trump debaterão em pé, sem anotações ou público. O debate começará às 21h locais (22h de Brasília) e suas únicas ferramentas serão uma caneta, papel e uma garrafa de água.