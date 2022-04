Lula e Deolane se encontram e publicam fotos juntos nas redes sociais

Deolane sempre fez questão de destacar seu apoio ao ex-presidente e chamou atenção do petista recentemente, quando ele passou a seguir a advogada nas redes

O ex-presidente e pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e advogada e influencer Deolane Bezerra, também conhecida como doutora Deolane, encontram-se nesta terça-feira, 26, e registraram o momento nas redes socais. Diversos registros foram publicados pelos dois, que posaram para as fotos em clima de descontração e com demostrações de afeto.

O encontro aconteceu logo após Lula participar de coletiva para youtubers e mídia independente. "A luta não pode parar @lulaoficial. Um dia inesquecível onde relembramos nossos momentos de extrema pobreza e de lutas! Eu tenho esperança de um Brasil melhor", escreveu a influencer, que tem mais de 13 milhões de seguidores no Instagram.

Já Lula usou bordão que ficou conhecido pela advogada para registrar o encontro. "Esquece, o pai tá estourado!", publicou o petista.

Deolane sempre fez questão de destacar apoio ao ex-presidente e chamou atenção do petista recentemente, quando ele passou a seguir a advogada nas redes.

No último mês de abril, a viúva de Mc Kevin fez campanha para Lula durante um sorteio de iPhones em um shopping no Brás, em São Paulo.

Fazendo a divulgação de uma empresa de assistência técnica, Deolane ganhou o poder de escolher qualquer número, de um a mil, para sortear um iPhone 13 Pro Max para o público. Foi quando a advogada chamou o 13. "Meu número é 13, é Lula. Quem tem número 13 ganhou um iPhone". Horas depois ela foi seguida pelo petista.

Eleitora declarada de Lula, a influenciadora chegou a afirmar que alguns seguidores desaprovam seu posicionamento político, mas ela não tem medo do cancelamento. “Eu vou perder tanto seguidor em 2022. Eu vou perder muito. Eu brigo muito por política”, disse durante participação em um podcast no ano passado. "Eu não sou petista, eu sou lulista", acrescentou.

O registro dos dois acontece no momento em que a campanha de Lula ganha um novo tom nas redes sociais. Na tentativa de se aproximar de eleitores jovens, o ex-presidente trocou a foto dos perfis por uma em que aparecia com um óculos Juliet. No mesmo dia, ele anunciou seus novos perfis nas plataformas TikTok e Kwai.

Pediram para dar uma rejuvenescida nas redes. Nova foto do perfil. Tiktok e Kwai em breve. #EquipeLula

@ricardostuckert pic.twitter.com/7ergwwSwFH — Lula (@LulaOficial) April 22, 2022

