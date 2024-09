O POVO News: Entenda operação que prendeu Deolane Bezerra e apreendeu avião de Gusttavo Lima

A edição também aborda a preocupação do governo Lula com a ordem de prisão de Edmundo Gonzalez e a ida de Marina Sina ao Senado para explicar sobre queimadas

Nesta quarta-feira, 4, o programa O POVO News realiza mais uma edição. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição explica a operação da Polícia Federal que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra e aprendeu avião do cantor Gusttavo Lima.

Assista ao vivo:

A edição também aborda a preocupação do Governo Lula (PT) com a ordem de prisão de Edmundo Gonzalez, opositor de Nicolás Maduro na Venezuela. O programa também discute sobre a ida da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao Senado Federal, para explicar sobre as queimadas no país.

As eleições municipais municipais também são tema.O POVO News terá entrevista com o repórter Lucas Arruda, da Rádio CBN Recife, e com o professor do mestrado da Universidade Federal do Amazonas (UFMA), Sérgio Freire, para abordar a análise de discurso nas eleições.

O jornalista João Paulo Biage atualiza sobre as principais notícias de Brasília e o editor de Opinião do O POVO, Guálter George, é responsável pelo editorial.

