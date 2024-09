Marçal publica direito de resposta, mas Boulos diz que vídeo foi alterado

A equipe de Guilherme Boulos, candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, acusou o adversário Pablo Marçal (PRTB) de alterar o vídeo de direito de resposta do psolista publicado em seu perfil do Instagram na madrugada desta terça, 3. Segundo a campanha de Boulos, Marçal teria descumprido uma decisão judicial ao modificar o início do vídeo do deputado federal, inserindo uma tela escura que transformou a visualização do conteúdo em um quadrado preto em seu feed na rede social.

O Estadão teve acesso ao cumprimento provisório de sentença, protocolado pela equipe do psolista, que pede à Justiça Eleitoral a republicação do vídeo da maneira original, como foi enviada à Marçal, "com a capa de publicação imagem de Boulos extraída do vídeo pela própria ferramenta do Instagram". Além disso, a defesa pede que o vídeo fique disponível por pelo menos 48 horas a partir da nova veiculação do material.

Boulos também diz, no documento, que "o requerido atrasou cerca de 11 horas para publicar o vídeo em suas redes, o que ocorreu por volta das 00h30, aguardando deliberadamente o momento em que as publicações teriam menos alcance para cumprir a decisão". O direito de resposta foi concedido ao deputado após o ex-coach insinuar, sem apresentar evidências, que o psolista seria usuário de drogas. A equipe do candidato do PRTB foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação do texto.