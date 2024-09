Maduro anuncia antecipação do Natal para 1º de outubro na Venezuela

Essa não é a primeira vez que o presidente antecipa as celebrações oficiais da data. Em 2020, Maduro adiantou os festejos para o dia 15 de outubro como possível distração para os problemas registrados no país durante a pandemia de Covid-19. No ano seguinte, as comemorações foram antecipadas para o dia 4 do mesmo mês.

Neste ano, o anúncio do presidente vem após a crise política registrada no país desde o resultado das eleições presidenciais, divulgado no dia 28 de julho. Maduro foi reeleito para comandar o país pela terceira vez, sob acusações de fraude eleitoral.

Nessa segunda-feira, 2, o Ministério Público da Venezuela solicitou um mandado de prisão contra Edmundo González Urrutia, candidato da oposição nas eleições deste ano.