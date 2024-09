Musk diz que vai publicar "lista de crimes" de Moraes

O empresário americano dono da plataforma X (ex-Twitter) Elon Musk, públicou em sua conta no site, que publicará o que ele chamou “longa lista de crimes” que segundo ele o juiz Alexandre de Moraes teria cometido na magistratura no Supremo Tribunal Federal (STF), “juntamente com as leis brasileiras específicas que ele violou”. A reação do bilionário aconteceu na manhã deste sábado, 31, após Moraes determinar o bloqueio do aplicativo no Brasil.

O magistrado brasileiro determinou a suspensão do site no país, após a rede anunciar o fechamento do seu escritório no Brasil e não indicar um representante legal, necessário para que a plataforma continue a atuar em território nacional.

"Começaremos a publicar a longa lista de crimes de @Alexandre, junto com as leis brasileiras específicas que ele quebrou amanhã", publicou ele na sua rede social.