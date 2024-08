Fim do X (Twitter) no Brasil? Rede social sai do ar no país

X/Twitter acabou no Brasil? Prazo estipulado por Moraes chegou ao fim Crédito: BM Amaro/Pexels

O X (Twitter) saiu do ar no Brasil após a solicitação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que a empresa nomeasse um representante no País. A rede social saiu do ar à meia-noite deste sábado, 31. Inicialmente a versão para computadores deixou de funcionar e depois o aplicativo parou de atualizar a linha do tempo dos usuários. Na quarta-feira, 28, Moraes apresentou um tempo limite de 24 horas para o cumprimento, sob pena de suspensão do serviço em caso negativo. O pedido foi realizado em publicação na própria rede.

Passado o prazo estabelecido, a equipe de Assuntos Governamentais Globais da X emitiu uma nota alertando os usuários que o ministro deve ordenar o bloqueio da empresa no Brasil “em breve”. “Ao contrário de outras plataformas de mídia social e tecnologia, não cumpriremos ordens ilegais em segredo”, declarou o time. Às 20h36min, as hashtags “Não Caiu”, “Alexandre de Moraes”, “Xandão” e “Oito Milhões no Escuro” estavam entre os principais tópicos do antigo Twitter.

Fim do X/Twitter? Entenda motivo de embate no Brasil Por trás do confronto entre Moraes e Musk estão e-mails do X divulgados no início de 2024. No último dia 3 de abril, o jornalista estadunidense Michael Shellenberger divulgou uma série de e-mails contendo mensagens trocadas entre funcionários do antigo Twitter entre os anos de 2020 e 2022. As informações ficaram conhecidas como “Twitter Files Brazil” e exibem relatos e reclamações dos servidores acerca das decisões do Judiciário brasileiro que determinaram a exclusão de conteúdos em investigações envolvendo a propagação de fake news.

O material também insinuava que o Supremo Tribunal Federal (STF) estava censurando as empresas de tecnologias — chamadas big techs — e espionando indiscriminadamente usuários para interferir nas eleições presidenciais de 2022. Algumas das acusações foram desmentidas pelo próprio jornalista.