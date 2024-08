Boulos: 'Não vou deixar 'incompetente' como Nunes ou 'bandido' como Marçal ganhar

O candidato do Psol à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disse que não perderá a eleição para um "incompetente" como Ricardo Nunes ou para um "bandido" como Pablo Marçal. Ele deu as declarações em comício que acontece neste sábado, 24, no Campo Limpo, zona sul da capital paulista. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa do evento.

"Não vou deixar um prefeito incompetente como Ricardo Nunes continuar naquela cadeira. E também não vou deixar um bandido como Pablo Marçal chegar perto da prefeitura de São Paulo. Aqui, não! Que vá lá para Goiás! Aqui não tem espaço para isso", declarou o candidato.

As críticas a Marçal foram mais fortes do que a Nunes: "Ali a gente tem um outro candidato que ganhou a vida dando golpe bancário em aposentado", declarou Boulos. Ele também atrelou os dois, Marçal e Nunes, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. "Do lado de lá a gente tem dois candidatos que representam o pior da política brasileira, o bolsonarismo", disse o psolista.