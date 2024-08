Impeachment de Moraes: petição online ultrapassa 800 mil assinaturas

Jornal afirma que Alexandre de Moraes teria utilizado de Cortes para produzir relatórios contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) Crédito: Antônio Augusto/Secom/TSE

Uma petição online, que pede o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) passou de 800 mil assinaturas, na manhã desta segunda-feira, 19. O movimento foi motivado por denúncias contra o magistrado, divulgadas em reportagem da Folha de São Paulo. O jornal afirma que Alexandre teria utilizado do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para produzir relatórios mirando aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A petição é assinada por um perfil denominado "PETIÇÃO PÚBLICA" e está disponível no portal change.org. A meta é de 1 milhão de assinaturas, para que o pedido seja direcionado ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD).

Na justificativa, as acusações contra Moraes são elencadas como o “maior atentado à democracia já testemunhado pelo povo brasileiro”. “Usa ilegalmente o aparato estatal para perseguir alvos por ele pré-determinados, que não possuem foro por prerrogativa de função para serem investigados por ele próprio, no âmbito da Suprema Corte ou do Tribunal Superior Eleitoral, escolhe os investigadores a dedo, ordena clandestinamente a produção de dossiês e a fabricação de crimes inexistentes, já estipulando previamente as penas”, diz o texto. O impeachment seria justificado, segundo a petição, por práticas de crime de responsabilidade, “cerceamento da liberdade de expressão, implantação da censura seletiva, afrontamento ao ordenamento jurídico, o devido processo legal”. Os atos se configurariam como abuso de poder.

Após a divulgação, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se pronunciou e disse que a matéria prova que Moraes teria um problema "pessoal" com ele. "É claro. Só não enxerga quem não quer", afirmou, em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN). Bolsonaro ainda confirmou presença em uma manifestação, que pede o impeachment do magistrado. Ao mesmo tempo, aliados de Bolsonaro se manifestaram contra o ministro. Dentre eles, o senador Flávio Bolsonaro chegou a pedir impeachment de Moraes, em plenário no Senado Federal. “Desrespeitou o processo legal, direcionando diligências e determinando previamente punições, caracterizando um atentado à democracia”, alegou o parlamentar.