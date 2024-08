Quem indicou Alexandre de Moraes ao STF? Relembre como foi o processo

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), voltou ao centro do debate público na noite desta terça-feira, 13, após a revelação de que seus auxiliares diretos solicitaram, por meio de canais informais, a produção de relatórios ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para embasar decisões judiciais na mais alta Corte do País, especialmente contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com dados do Google, o volume de buscas sobre o ministro do STF aumentou em mais de 1.000% nas últimas 24 horas, superando a marca de 200 mil buscas e se consolidando como a principal tendência no período. Entre os tópicos mais buscado está a indicação de Alexandre de Moraes ao STF, que foi realizada pelo então presidente Michel Temer em 2017. Na época, Moraes era ministro da Justiça de Temer. Ele assumiu a vaga aberta com a morte de Teori Zavascki.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Moraes tirou uma licença de 30 dias do Ministério da Justiça para passar pela sabatina do Senado e não misturar questões da Pasta com as da indicação. Na época, uma campanha pelo nome do então juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba Sérgio Moro circulava pela internet e preocupava ministros sobre o futuro da Operação Lava Jato.