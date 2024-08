O POVO News: Moraes usou TSE para investigar bolsonaristas; senadores pedem impeachment

Ministro Alexandre de Moraes Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 14. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição repercute uma reportagem do jornal Folha de São Paulo que denuncia ordens não oficiais vindas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes para produção de relatórios contra aliados de do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no inquérito das fake news e das milícias digitais. Denúncia provocou uma movimentação no Senado Federal. O senador cearense e candidato à Prefeitura de Fortaleza, Eduardo Girão (Novo) afirmou que um "grupo de senadores e deputados está fazendo um pedido de impeachment coletivo do ministro."