O POVO News: Tensão entre Ucrânia e Rússia aumenta e Putin promete "expulsar o inimigo"

A edição traz ainda informações sobre a política brasileira após a decisão do ministro Flávio Dino sobre as "emendas pix"

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta terça-feira, 13, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia, entre elas, o aumento da tensão entre Ucrânia e Rússia após tropas ucraninas liderarem incursão em território russo.

Assista ao vivo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente da Rússia, Vladimir Putin fez uma reunião tensa com os principais oficiais de segurança e do governo e com os chefes das regiões fronteiriças, prometendo “expulsar o inimigo”. Países trocam narrativas sobre o controle de territórios.