Confira o que se sabe sobre a ofensiva ucraniana na Rússia

Uma das principais zonas de ataque do exército ucraniano foi a cidade de Sudzha. As autoridades locais difundiram imagens da destruição causada pelos bombardeios.

"A fronteira não estava protegida. Tinham apenas minas antipessoais espalhadas entre as árvores às margens da estrada", disse à AFP um soldado ucraniano com o pseudônimo "Rujyk".

Embora a Europa tenha reduzido consideravelmente sua dependência de gás russo desde a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, Moscou continuou abastecendo o continente através destas infraestruturas no âmbito de um acordo de cinco anos que assinou com Kiev no fim de 2019.

A Ucrânia afirmou que não vai renovar este acordo no fim deste ano.

Vídeos de 9 de agosto mostram soldados ucranianos armados em frente a instalações da Gazprom, perto de Sudzha.

- Qual é a superfície controlada pela Ucrânia? -

Até a segunda-feira, a Ucrânia controlava pelo menos 800 km² na região de Kursk, segundo uma análise da AFP com base em dados fornecidos pelo centro de reflexão americano Institute for the Study of War (ISW).

O comandante do exército ucraniano, Oleksandr Syrsky, afirmou ter conquistado cerca de 1.000 km².

A Rússia reconheceu na segunda-feira que os ucranianos tinham se apoderado de uma área de 40 km de largura e 12 km de profundidade, e que 28 cidades tinham caído.

As tropas ucranianas ocupam pelo menos a parte ocidental de Sudzha, enquanto as partes oriental e central são "zonas cinzentas" em disputa, afirmou o ISW na segunda.

- Qual foi a reação da Rússia? -

Vladimir Putin denunciou uma "provocação em grande escala", acusando os soldados ucranianos de bombardear indiscriminadamente prédios civis.

O exército ucraniano busca "semear a discórdia na nossa sociedade", disse, acusando Kiev de "executar a vontade" de seus aliados ocidentais.

- O que a Ucrânia diz de sua operação? -

Em um primeiro momento, as autoridades ucranianas guardaram silêncio sobre sua ofensiva.

Três dias depois de seu início, o presidente Volodimir Zelensky disse que a Rússia devia "sentir" as consequências da guerra que provocou.

Posteriormente, admitiu que buscava "trasladar a guerra" para a Rússia e se apoderar das áreas de onde se bombardeia a região de Sumy, situada em frente à de Kursk.

A Ucrânia assegurou que não tinha a intenção de "anexar" territórios na Rússia, mas pressionar Moscou a aceitar uma "paz justa".

