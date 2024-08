Câmara dos Deputados terá nove sessões até as eleições de outubro

O recesso parlamentar foi estendido e, com isso, a Câmara ficará um mês sem votações

Com a proximidade das eleições municipais deste ano, as casas legislativas têm alterado o calendário das sessões plenárias. A Câmara dos Deputados, por exemplo, terá apenas nove encontros entre agosto e setembro.

Neste mês, as sessões ocorrem apenas na próxima semana e na última. Já no mês seguinte, haverá sessão somente em três dias na primeira semana. Isso ocorre após ampliação do recesso parlamentar, que foi estendido até o próximo domingo, 11.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quais são os próximos dias de sessão na Câmara dos Deputados?

Agosto: 12, 13, 14, 26, 27 e 28