Entenda por que Cid foi condenado a ressarcir o Estado por show de Plácido Domingo

Na época, uma mega-estrutura foi montada como parte de uma espécie de festival, o “Giro Cultural”, que aconteceu no dia 18 de agosto de 2012. O cerne da ação que resultou na condenação foi um fato de três dias antes, 15 de agosto, quando o tenor espanhol Plácido Domingo se apresentou em cerimônia fechada para empresários do setor turístico.

Além de apreciar o show, Cid aproveitou para verificar o funcionamento do local e ressaltou que algumas correções ainda precisam ser feitas, como uma melhor refrigeração do ambiente.

As obras do centro começaram no primeiro semestre de 2009. Em 30 de junho de 2012, dois shows aconteceram como um evento de pré-inauguração do equipamento. O então governador Cid Gomes esteve presente durante os shows de Jennifer Lopez e Ivete Sangalo .

No dia, ele confirmou para 15 de agosto a inauguração oficial do Centro de Eventos, com a apresentação do tenor espanhol Plácido Domingo. O evento era fechado e voltado, principalmente, para promotores de eventos do Brasil e do Exterior.

Secretário do Turismo na data, Bismarck Maia (Podemos), hoje prefeito de Aracati, também esteve presente no show e destacou que, três dias depois da inauguração oficial, o equipamento ia promover um evento voltado para o público, com todos os espaços do local disponíveis.

R$ 3 milhões em cachê

Antes da realização do evento, publicação no Diário Oficial desta terça-feira, 14, trouxe o cachê das atrações. O do tenor Plácido foi o mais alto da noite, orçado em R$ 3 milhões. O humorista Tom Cavalcante também foi convidado pelo Governo do Estado e recebeu um valor de R$ 100 mil.

A festa, como trouxe O POVO, na época, foi um evento restrito. Entre os convidados, estavam deputados federais, ministros, senadores e governadores. A presidenta Dilma Rousseff (PT) era uma das esperadas no evento, mas não compareceu e, em seu lugar, mandou a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann (PT).

Presidenta Dilma era esperada no evento, mas mandou a ministra da Casa Civil Crédito: Reprodução/O POVO Diário Oficial trouxe valores dos cachês dos artistas que se apresentaram no dia 15 agosto de 2012 Crédito: Reprodução/ O POVO

A presidente deveria comparecer no ato e na inauguração do Hospital da Mulher, obra da prefeitura de Fortaleza, sob a gestão de Luizianne Lins (PT). No entanto, diante da divergência eleitoral entre seus aliados, teria optado por evitar desgastes. Cid apoiou Roberto Cláudio (hoje no PDT), enquanto Luizianne indicou Elmano de Freitas (PT) como candidato à sua sucessão.