Alckmin esteve em posse ao lado de líder do Hamas, antes dele ser assassinado

O grupo terrorista Hamas informou nesta terça-feira, 30, que seu líder, Ismail Haniyeh, foi morto por um ataque aéreo em Teerã, capital do Irã. Horas antes de ser atacado, Haniyeh esteve na posse de Masoud Pezeshkian, novo presidente do país. Durante a solenidade, o líder do grupo terrorista ficou a poucos metros de distância do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que representou o governo brasileiro na cerimônia.

Imagens da Press TV, televisão estatal do regime iraniano, mostram Alckmin a poucas cadeiras de distância de Haniyeh. Apesar da proximidade, o vice-presidente do Brasil não conversou com o líder do Hamas durante a reunião.

Empossado nesta terça, Pezeshkian está substituindo o ex-presidente iraniano Ebrahim Raisi. O ex-chefe do Executivo do país era considerado "linha-dura" e morreu em um acidente de helicóptero em maio.