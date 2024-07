Comoção e surpresa nos territórios palestinos após a morte do líder do Hamas

A morte do líder político do Hamas em um bombardeio em Teerã causou comoção nos territórios palestinos, com algumas vozes expressando decepção porque o Irã não foi capaz de "protegê-lo".

"Esta notícia é algo inacreditável", afirmou Wael Qudayh, de 35 anos, morador de Deir al-Balah.

Hamas e a Guarda Revolucionária do Irã anunciaram nesta quarta-feira (31) que Hanyieh morreu em um bombardeio em Teerã atribuído a Israel. Ele estava na capital iraniana para assistir à posse do presidente Masud Pezeshkian na terça-feira.