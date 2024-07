O POVO News: PT reconhece vitória de Maduro; ditador é alvo de protestos na Venezuela

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 30. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição repercute os protestos provocados pelo resultado das eleições na Venezuela , nas quais o atual presidente Nicólas Maduro foi anunciado como vencedor. Oposição fala em fraude.

O Brasil saudou os resultados do pleito, mas informou esperar a publicação dos dados por mesa de votação. "Passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito”, diz comunicado do Itamary.

Já o PT do presidente Lula foi direto, reconheceu a reeleição de Maduro e criticou sanções ao País. “Importante que o presidente Nicolas Maduro, agora reeleito, continue o diálogo com a oposição, no sentido de superar os graves problemas da Venezuela, em grande medida causados por sanções ilegais", diz nota.

Participam do episódio o presidente nacional do PSDB, Marco Perillo e o professor de relações internacionais do IBMEC e associação do Instituto de Formação de Líderes (IFL - SP), Carlo Cauti.

Dos jornalistas da Casa, marcam presença Carlos Mazza, colunista do O POVO, João Victor Umbelino, repórter do Esportes O POVO e Samuel Setubal, fotógrafo do O POVO.





Leia mais Reações internacionais ao resultado da eleição presidencial na Venezuela