Manifestantes derrubam estátuas de Chávez após reeleição de Maduro na Venezuela

Duas estátuas do ex-presidente Hugo Chávez (1999-2013) foram derrubadas nesta segunda-feira (29) na Venezuela, em meio a protestos contra a proclamação do presidente Nicolás Maduro como vencedor das eleições deste domingo.

Paralelamente à proclamação formal de Maduro hoje, houve manifestações em diferentes setores de Caracas e no interior do país. A militarizada Guarda Nacional dispersou várias delas com gás lacrimogêneo e balas de borracha. Em alguns bairros, foram ouvidos tiros.

Após acessar cópias de 73% das atas eleitorais, a oposição afirmou que pode provar que houve fraude na apuração dos votos.

bur-nn/ba/cjc/lb