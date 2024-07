O POVO News: Eleição na Venezuela: chavismo será derrotado ou Maduro vence outra vez?

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta sexta-feira, 26. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição discute se há chances de derrota do chavismo do presidente Nicólas Maduro nas eleições venezuelas deste domingo.

Além disso, a própria legitimidade do pleito é questionada. Indicadores internacionais não consideram a Venezuela uma democracia plena e, sobre as eleições deste ano, houve manifestações, de diversos mecanismos internacionais e líderes políticos, sobre possíveis interferências.

É a primeira vez que a oposição participa do pleito, desde 2015. Em 2018, os opositores boicotaram Maduro, não participando das eleições, o que resultou na reeleição do presidente.

O programa ainda fala sobre a abertura das olimpíadas, que ocorre hoje, com início às 14h30m. Ainda no âmbito internacional, será debatida a manifestação de apoio do ex-presidente Barack Obama ao nome de Kamala Harris como representante do partido republicano nas eleições dos Estados Unidos.

Participam do episódio o especialista em direto internacional, Luiz Philipe Ferreira de Oliveira; professora e advogada, Janaina Paschoal; jornalista direto da Venezuela, José Eduardo Bernardes. Além destes, o programa conta com a participação de Guálter George, diretor de Opinião do O POVO.

Serviço

O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 8h e às 18 horas

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO

