Suprema Corte da Venezuela confirma inelegibilidade de opositora María Corina Machado

A Suprema Corte da Venezuela confirmou, nesta sexta-feira (26), a inelegibilidade por 15 anos da líder opositora María Corina Machado, vencedora das primárias da oposição para as eleições presidenciais deste ano.

"[Machado] está inelegível por quinze (15) anos por estar envolvida (...) no esquema de corrupção do usurpador Juan Guaidó", proclamado presidente interino até janeiro de 2023 em uma tentativa de derrubar o governo do presidente Nicolás Maduro, afirmou a Suprema Corte na sentença.