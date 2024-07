O POVO News: TSE reage a Maduro e cancela envio de observadores para eleição na Venezuela

Falas do presidete Nicólas Maduro sobre as eleições brasileiras fizeram o Tribunal voltar atrás

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quinta-feira, 25. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição comenta decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de não enviar representantes brasileiros como observadores da eleição venezuelana.

A decisão foi revertida e seriam mandados dois especialistas em sistemas eleitorais para a missão do tribunal no pleito venezuelano.

No entanto, falas do presidete Nicólas Maduro sobre as eleições brasileiras fizeram o Tribunal voltar atrás. Maduro disse que a Venezuela tem "a melhor auditoria do mundo" e que "nenhum boletim de urna é auditado no Brasil".

O TSE negou as acusações e informou que, em face disso, não enviará técnicos. “Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do que afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país para acompanhar o pleito do próximo domingo", afirmou o tribunal, em nota.