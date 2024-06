TSE recusa convite e não acompanhará eleições na Venezuela

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não deverá acompanhar as eleições venezuelanas, marcadas para o dia 28 de julho. A Corte brasileira foi convidada pelo próprio governo venezuelano, com o propósito de atestar a transparência do pleito presidencial. O convite foi enviado pelo Ministério de Relações Exteriores ao TSE no dia 17 de maio. Até a manhã desta segunda-feira, 3, a decisão não havia sido comunicada ao Palácio do Itamaraty. No entanto, diplomatas disseram que seguem monitorando o cenário no país vizinho e estão cientes da posição da Corte Eleitoral brasileira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O mesmo convite, de monitoramento do pleito venezuelano, foi cancelado para observadores da União Europeia. Segundo o presidente do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela (CNE), Elvis Amoroso, os representantes europeus foram citados como não sendo "gente honrada para vir a este país enquanto mantêm sanções".

O CNE disse, no entanto, que outros órgãos ainda terão permissão de monitorar. Dentre eles o Centro Carter, o Brics e a União Africana. A transparência nas eleições da Venezuela são alvo de debate e desconfiança no cenário geopolítico. Dentre os países, os Estados Unidos acusa o país latino de não cumprir o Acordo de Barbados, firmado em outubro de 2023, no qual Caracas se comprometia a realizar eleições livres e democráticas. Com o andamento do pleito neste ano, os Estados Unidos retomaram sanções, suspensas com o acordo. A alegação era de que o regime venezuelano descumpriu o combinado ao impedir os principais candidatos da oposição de participar da disputa.