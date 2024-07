"Taxadd": autor dos memes diz produzir peças por conta própria e quer distância da política

Ministro Fernando Haddad (Fazenda) é alvo de memes com teor pejorativo e crítico nas redes sociais Crédito: Reprodução / Twitter / Phillip Honorato

Nas últimas semanas, as redes sociais foram inundadas com memes relacionados ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT). As peças, que abordam Haddad como um ministro que, supostamente, teria prazer em aplicar taxas em demasia, identificam o petista sob a alcunha de “Taxadd” e levam na sua composição elementos variados com personagens da cultura pop, da música, do esporte e de outras áreas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Zé do taxão” (referência ao personagem Zé do Caixão); “Taxali e Taxalá” (referência a dupla Patati e Patatá); Taxxarel (referência ao ex-goleiro brasileiro Taffarel); são alguns dos exemplos que se multiplicam em publicações nas redes sociais e que viralizaram de tal forma que geraram uma crise no governo federal, que bate cabeça para lidar com a crítica em forma de sarcasmo que foi adotada pela oposição.

O autor, por trás das publicações, é paulistano e se chama Phillip Honorato. Com pouco mais de 40 mil seguidores no X (ex-Twitter), os memes criados por ele ganham engajamento expressivo após serem replicados em outras páginas com maior alcance. Em entrevista ao O POVO, Honorato revelou que já produziu memes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) à época em que o governo bolsonarista estava em curso, mas admite que embora as peças tenham tido certo alcance à época, não se equiparam com a repercussão dos memes críticos ao ministro do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O criador dos conteúdos disse ainda que a extrema direita e a extrema esquerda “agem da mesma forma” e tem dificuldades quando são criticadas. “Defendem o político e jamais admitem críticas”, disse, acrescentando que os memes mais atuais são feitos por conta própria, sem qualquer incentivo de atores vinculados ao bolsonarismo, e reforçando que quer se manter “distante da política”.

Honorato - 90% do feedback é positivo. Claro, sempre há alguns que não concordam com nenhuma crítica ao governo e até inventam que foi uma campanha coordenada. OP - Você também já fez esse tipo de conteúdo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Chegou a receber críticas por conta disso? Enxerga alguma diferença em como a direita e a esquerda lidam com esse tipo de sátira? Honorato - Na época do governo Bolsonaro, também fazia críticas e tive memes que viralizaram, mas não dessa forma. Naquela época, não falavam que era coordenado, e agora fazem essas acusações sem fundamento. Para ser sincero, a extrema direita e a extrema esquerda agem da mesma forma: defendem o político e jamais admitem críticas.