Presidente Lula recolocou pobre no orçamento e rico no Imposto de Renda, diz Haddad

O ex-prefeito de São Paulo e atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou neste sábado, 20, da convenção partidária que oficializa Guilherme Boulos (PSOL) como candidato à prefeitura da capital paulista. Visto como um importante cabo eleitoral para Boulos, Haddad afirmou que o deputado federal tem "uma tarefa histórica" para realizar, porque todos os brasileiros estarão olhando para a corrida. "Todos os brasileiros vão estar olhando para a disputa aqui, por ela diz muito do que os brasileiros querem para o País", afirmou Haddad, em um claro recado sobre as eleições de 2026.

Durante sua fala, Haddad citou várias realizações do governo federal e voltou a dizer que a gestão petista tem atuado para ajudar o pobre, "que não estava recebendo o seu direito", e reavaliar os grandes acúmulos de riquezas dos que não estavam contribuindo com o fundo público. "O presidente Lula recolocou pobre no orçamento e rico no Imposto de Renda", afirmou o ministro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participa do evento.

De acordo com o ministro, junto com sua candidata a vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), Boulos terá a tarefa de "trazer para São Paulo o melhor do governo federal, e trazer de volta um governo progressista para a cidade de São Paulo".