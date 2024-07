O POVO News: Pesquisa mostra Kamala com 44% e Trump com 42% após desistência de Biden

Mais uma edição do programa O POVO News será realizada na noite desta terça-feira, 23. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio traz a pesquisa que testou o nome da vice-presidente Kamala Harris contra o republicano Donald Trump. Levantamento foi realizado já após a desistência do presidente Joe Biden de tentar a reeleição e aponta um empate técnico.

Assista ao vivo

Kamala está com 44% e Trump, com 42%, na pesquisa Reuters/Ipsos. A margem de erro do levantamento é de 3 pontos percentuais, uma situação que indica um empate técnico. O levantamento foi realizado entre segunda e terça, depois da após a desistência de Joe Biden da corrida presidencial. Pesquisas anteriores que testavam Kamala e Trump foram feitas antes do anúncio.