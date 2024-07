Luís Cláudio, filho mais novo de Lula, xinga Janja em mensagem no WhatsApp

A conversa foi mostrada pelo colunista do Metrópoles Paulo Cappeli. As mensagens foram trocadas no dia 15 de setembro, quando Natália pergunta a Cláudio o que ele iria fazer no momento, no que ele responde que irá se encontrar com o seu pai, Lula, e fala que "a puta vai estar junto", se referindo a Janja.

Por falta de provas suficientes, a Polícia Civil do Estado de São Paulo concluiu o inquérito apontando que o filho de Lula não cometeu nenhum crime no caso .

Luís Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), xingou a primeira-dama Janja em uma mensagem pelo WhatsApp. Ele se refere à esposa do petista como "puta" e "oportunista". O diálogo foi revelado por meio de um print e faz parte de um acervo de arquivos sobre a investigação de violência doméstica de Cláudio contra a sua ex-esposa, a médica Natália Schincariol, com quem ele trocou as mensagens.

10h13/Luís Cláudio - "A puta vai estar junto".

Em seguida, no mesmo diálogo, o filho de Lula chama a sua madrasta de "oportunista". Na data, Janja acompanhou o presidente em uma agenda oficial de viagem para Cuba para participar do G77, embarcando meio dia em Brasília e chegando a capital Havana às 18h20, de acordo com dados do Palácio do Planalto.

Luís Cláudio também foi a Cuba. Ele publicou uma foto com Lula e na legenda citou um texto de Mario Quintana. Ao Metrópoles, o filho do presidente negou que tenha enviado tais mensagens e disse ter um "ótimo convívio" com Janja.

Filho de Lula foi acusado de violência doméstica

O caçula do presidente brasileiro foi acusado pela ex-esposa de ter cometido violência doméstica. Ela apresentou uma queixa em abril deste ano. Ela menciona, além da suposta agressão, ameaça, vias de fato, violência psicológica e injúria.

Nesta quinta-feira, 18, a Polícia Civil do Estado de São Paulo concluiu a investigação sobre Luís Cláudio apontando que não há indícios suficientes para corroborar com a versão da médica. Com isso, o filho do Lula não foi indiciado, portanto, não teve nenhum crime atribuído a ele.