Trump: o que se sabe sobre atirador e como jovem agiu no comício

O Departamento Federal de Investigação (FBI, sigla em inglês) está investigando sobre o atirador e quais as suas possíveis motivações para o ataque. Já foram interrogadas mais de 200 pessoas e 14 mil imagens foram revisadas, conforme o diretor do FBI, Chris Wray.

Atirador de Trump: jovem utilizou um rifle e avistado antes do ataque



A arma usada no tiroteio foi um rifle estilo AR, que já foi utilizado em massacres pelo país. Os policiais rastrearam a arma até o pai do jovem, o que ajudou a descobrir sua identidade, já que ele não portava documentos no momento do crime.

Porém, os seguranças responsáveis pelo evento de Trump já haviam avistado Thomas antes do ataque. Ele chamou atenção ao passar pelos detectores de metal carregando um telêmetro, dispositivo de precisão destinado à medição de distâncias em tempo real. Os seguranças ficaram de olho até ele deixar a área segura do comício.

Depois disso, os policiais o avistaram momentos antes dos disparos, e o mataram após ele disparar contra Trump. Algumas testemunhas afirmam terem visto Thomas antes antes do ataque.