Imagem de Trump após sobreviver a tiros estampa camisetas

O encontro desta semana oferece souvenires como Bíblias Trump e bonés MAGA (Make America Great Again) vermelhos, rosa ou camuflados.

As convenções políticas e eventos de campanha americanos em geral são grandes oportunidades para candidatos e fabricantes inteligentes ganharem muito dinheiro vendendo mercadorias a apoiadores leais.

Também há broches brilhantes "Women4Trump" e "Never Surrender!" (Nunca desista), além de camisetas com a já famosa fotografia de identificação policial do ex-presidente, condenado por falsificação de registros contábeis. Mas uma peça chamou a atenção na terça-feira.

Vendida ao lado de um ponto de acesso de segurança para a Convenção Nacional Republicana desta semana em Milwaukee, Wisconsin, uma camiseta branca traz estampada a agora famosa fotografia que mostra Trump com o rosto ensanguentado e mostrando o punho após ser atingido de raspão na orelha por uma bala.

A camiseta, que não faz parte do produto oficial da campanha de Trump, enfatizou um organizador, também inclui as palavras: "O movimento MAGA não pode ser detido".