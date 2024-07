Trump conspira contra vacinas e descreve som de tiro em atentado: "Maior mosquito do mundo"

O ex-presidente e atual candidato à Casa Branca, Donald Trump, conversou ao telefone com o presidenciável independente Robert Kennedy Jr. sobre o atentado a tiros que sofreu em comício na Pensilvânia. Na chamada, Trump repetiu conspirações sobre vacinas, comparou o som do tiro ao do “maior mosquito do mundo” e tentou convencer o opositor a sair da disputa e apoiá-lo na campanha para a Presidência dos Estados Unidos. Um dos tiros atingiu a orelha direita do ex-presidente.

Veja vídeo da conversa:

A ligação teria ocorrido na noite do domingo, 14, um dia após o atentado, e foi vazada pelo filho de Robert, Bobby Kennedy III, mas apagada das redes sociais dele pouco depois. Kennedy Jr. (o pai) chegou a se desculpar pelo vazamento, também por meio das redes.