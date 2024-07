J.D. Vance, candidato a vice de Trump, discursa na Convenção Republicana

Criado em uma região industrial dos Estados Unidos que enfrentava dificuldades, Vance integrou o corpo de fuzileiros navais e se formou em Direito na Universidade de Yale. Ele passou pelo Vale do Silício e em 2022 venceu a eleição para o Senado por Ohio, com o apoio de Trump.

Vance discursará nesta quarta-feira e Trump na quinta-feira, quando aceitará a nomeação do partido antes do fim da convenção.

Com a orelha direita com um curativo depois de ser atingido por um tiro de raspão, Trump, recebido com muitos aplausos, acompanhou as duas primeiras noites da convenção ao lado de Vance.

Vance já começou a demonstrar sua lealdade. No sábado, poucas horas depois da tentativa de assassinato, o senador acusou o presidente Joe Biden de ter provocado "diretamente" o ataque, com sua retórica sobre os perigos do trumpismo.

Vance ficou famoso em 2016 com seu livro de memórias "Hillbilly Elegy", um relato sobre sua família branca da classe trabalhadora dos Apalaches, no chamado 'Rust Belt' (Cinturão da Ferrugem), uma região industrial em declínio no nordeste e centro-oeste do país.

Seu perfil também pode tranquilizar os republicanos mais relutantes e atrair os moderados.

No Senado, Vance atuou contra a ajuda à Ucrânia e exigiu que os recursos fossem destinados à luta contra a imigração ilegal.

Defensor do fechamento das fronteiras e do isolacionismo, Vance é descendente de migrantes escoceses-irlandeses e casado com Usha Chilukuri, de raízes indianas, com quem tem três filhos.

- À direita -

Em alguns temas está mais à direita que Trump, como na questão do aborto: ele defende a proibição a nível federal.

"Como vice-presidente, J.D. continuará lutando por nossa Constituição, apoiará nossas tropas e fará todo o possível para me ajudar a fazer os Estados Unidos grandes outra vez", afirmou Trump em sua plataforma Truth Social el lunes.

Quase 50 mil republicanos estão reunidos desde segunda-feira às margens do Lago Michigan para a Convenção Nacional Republicana de quatro dias, que foi abalada depois que um atirador tentou matar Trump em um comício na Pensilvânia no sábado.

O ataque matou um espectador do comício e deixou dois feridos. O atirador foi morto.

- Mensagem de unidade -

Trump afirmou após o tiroteio que esperava unir o país.

E se conseguiu que um de seus críticos se tornasse seu companheiro de chapa, no segundo dia da convenção também recebeu o apoio público dos pré-candidatos republicanos que humilhou durante as primárias partidárias.

Nikki Haley, ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, de quem Trump fez piada sobre suas origens indianas e ironizou sua capacidade intelectual, afirmou aos delegados da convenção que "um Partido Republicano unificado é essencial" para salvar a nação.

O dia também foi marcado pelo discurso do governador da Flórida, Ron DeSantis, outro político humilhado por Trump durante a campanha.

Após a convenção, Trump viajará a Michigan para um comício de campanha no sábado, exatamente uma semana após a tentativa de assassinato.

bur-mav/zm/fp/aa