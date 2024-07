Meme de Haddad e taxa é exibido na Times Square, em Nova Iorque

Um dos memes do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi visto em um painel na avenida Times Square em Nova Iorque, nos Estados Unidos, nessa terça-feira, 16. Nele, Haddad aparece como o "Taxa Humana", uma caricatura do herói do Quarteto Fantástico, Tocha Humana.

Essa é uma das muitas piadas sobre o ministro. Manifestações do tipo se tornaram populares nos últimos dias devido à sua reputação de cobrar impostos sobre serviços, como a "taxa das blusinhas", que impõe impostos em compras internacionais de até 50 dólares.

Trocadilhos envolvendo Haddad e taxas

Além de ser chamado de "Taxa Humana", o ministro também foi apelidado "Taxad" e "Zé do Taxão". Ele chegou a aparecer em edições de "capas de filme" parodiando taxas no X (antigo Twitter). Os exemplos incluem a “Taxa de elite”, “A menina que taxava livros" e “O menino do pijama taxado”.