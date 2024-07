Lula: 'Tudo ela (Janja) quer discutir e eu acho maravilhoso'

Lula discordou da afirmação de que atualmente poucas pessoas teriam coragem de confrontá-lo dentro de sua equipe. De acordo com o presidente, "muita gente" se sente à vontade para fazê-lo, "porque eu estabeleço com as pessoas uma relação muito verdadeira, isso com os meus ministros e com outros, que não são do meu governo", afirmando que ninguém está "proibido" de falar com ele.

"Eu jamais ficarei de biquinho, jamais ficarei de cara feia porque você disse uma coisa que eu não gosto. Se você disser uma coisa que eu não gosto, às vezes essas coisas podem me ajudar mais do que se você fosse uma pessoa lambe-botas", disse o presidente, dizendo "dar guarita" para que a equipe lhe faça "sugestões sinceras".

Desde o início do mandato, se fala nos bastidores que, dentro da equipe do presidente, poucos nomes teriam coragem de bater de frente com o petista, o que poderia criar "pontos cegos" para Lula, que não estaria sendo devidamente informado dos principais problemas de sua gestão.