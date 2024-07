O POVO News: 'Abin Paralela': Ramagem presta depoimento à PF nesta quarta, 17

O programa O POVO News realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 16. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição comenta os áudios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL-RJ), que prestará depoimento nesta quarta-feira, 17, à Polícia Federal.

Assista ao vivo:

Na gravação, que dura uma hora e oito minutos, Bolsonaro está reunido com o general Augusto Heleno, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Alexandre Ramagem, a época chefe da Abin e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).



Os dois discutem proteção ao filho "01" de Bolsonaro sobre as investigações envolvendo rachadinhas. O ex-presidente e o seu entorno chegam a falar de buscar em órgãos oficiais dados sobre a busca no caso e deixar o tema "fechadíssimo". Jair chega até a dizer "a gente nunca sabe se estão gravando".