Trump escolhe J.D. Vance como companheiro de chapa para as eleições presidenciais de novembro

Após sobreviver a uma tentativa de assassinato e com um curativo na orelha, Donald Trump compareceu na segunda-feira (15) à Convenção Nacional Republicana, que oficializou seu nome como candidato à presidência, em uma chapa que terá o senador J.D. Vance como candidato a vice-presidente. Trump, 78 anos, chegou à convenção sob aplausos, sorrindo e aparentemente tranquilo, em meio a gritos emocionados de seus apoiadores reunidos em Milwaukee na noite de segunda-feira. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um curativo cobria sua orelha direita, que foi ferida no sábado, depois que um atirador tentou matá-lo durante um comício na Pensilvânia. Ele cumprimentou a todos e sentou-se ao lado de seu candidato à vice-presidência, o senador J.D. Vance.

Algumas horas antes, em uma votação unânime, os representantes dos delegados reunidos na convenção republicana confirmaram a decisão de designar Trump formalmente como candidato à presidência. As expressões de júbilo foram acompanhadas pelos gritos de "Fight, fight, fight! (Lutem, lutem, lutem)", uma frase aparentemente pronunciada por Trump com o punho erguido enquanto era evacuado pelos membros do serviço secreto, após ser ferido por um atirador na orelha direita. A mesma palavra foi gritada quando Trump chegou à convenção em Milwaukee.

Trump anunciou em sua rede, Truth Social, que "a pessoa mais adequada para ser vice-presidente dos Estados Unidos" era o senador J.D. Vance, do estado de Ohio. Ex-militar e escritor de sucesso, Vance, de 39 anos, tem consistentemente defendido no Congresso as causas do magnata, como a luta contra a imigração e a defesa do protecionismo econômico. O anúncio foi recebido com gritos de "J.D, J.D, J.D" no salão principal da convenção, onde Vance fará um discurso esta semana. Para o presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, Trump e Vance "querem aumentar os impostos para as famílias de classe média enquanto impulsionam mais cortes de impostos para os ricos". Biden tem a "pior vice-presidente na história de nossa nação", disse Donald Trump Jr., referindo-se a Kamala Harris, enquanto seu pai "tem em Vance um dos jovens líderes mais dinâmicos do país". - Discurso de aceitação -

Oficialmente proclamado, Trump deverá oferecer um discurso de aceitação na quinta-feira, diante de cerca de 50 mil republicanos que iniciaram nesta segunda-feira uma reunião de quatro dias às margens do Lago Michigan. A tentativa de assassinato que ele sofreu no sábado na Pensilvânia continua sendo o centro das atenções. O autor dos disparos, que foi abatido, matou um espectador do evento e feriu outras duas pessoas. "Eu não deveria estar aqui, poderia estar morto", disse Trump no domingo ao jornal The New York Post.