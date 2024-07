O POVO News: 'Abin Paralela': Moraes tira sigilo de áudio de Bolsonaro com Ramagem

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta segunda-feira, 15. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta os áudios do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com ex-diretor geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem (PL-RJ). O sigilo foi retirado pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito da Operação Última Milha.

Na gravação, que dura uma hora, oito minutos e quatro segundo, Bolsonaro está reunido com Augusto Helene, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Alexandre Ramagem, a época chefe da Abin e duas advogadas do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).