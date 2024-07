Velório e enterro de prefeito de Potengi acontecem sob comoção; veja vídeo

Uma multidão seguiu o cortejo, que contava com políticos da região e outras lideranças, dentre elas o correligionário José Guimarães , deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados .

O prefeito de Potengi, Edson Veriato (PT), foi enterrado neste domingo, 14, no Cemitério Municipal de Potengi . O corpo foi levado em um caminhão dos Bombeiros no trajeto até a Igreja da Matriz, local onde foi realizada a missa de corpo presente.

No discurso na missa de corpo presente, Guimarães discursou e contou histórias vividas por ambos: “O que mais me impressionou no Edson, nesses anos todos, foi a simplicidade e a coragem. Lembro de quando ele foi a Brasília. Edson foi com a gravata — às vezes nem isso estava direito — carregando uma sacolinha, porque ele era um homem simples, um homem do povo”, relembrou.

Leia mais Morre aos 38 anos Edson Veriato, prefeito de Potengi

Sobre o assunto Morre aos 38 anos Edson Veriato, prefeito de Potengi

Edson Veriato morreu na madrugada do sábado, 13, aos 38 anos, durante internação em um hospital da cidade de Barbalha, onde estava sendo tratado de um câncer de estômago.