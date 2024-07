Morre aos 38 anos Edson Veriato, prefeito de Potengi

Ele tratava de um câncer no estômago há 10 meses; prefeito fez história ao ser o primeiro eleito pelo Psol no Ceará

Edson Veriato, prefeito de Potengi, morreu nas primeiras horas deste sábado, 13. O prefeito lutava contra um câncer no estômago desde setembro de 2023. A informação foi divulgada no perfil no Instagram do Partido dos Trabalhadores Ceará, partido a qual Edson era filiado.

“Lamentamos profundamente a partida precoce do nosso companheiro aguerrido e prefeito do município de Potengi, Edson Veriato. Edson deixa seu legado de resistência, amor pelas pessoas e pela vida. Aos familiares, amigos e conterrâneos nossos sinceros votos de pesar”, diz a publicação do PT Ceará.

Eleito em 2020, com 58% dos votos, Edson fez história ao ser o primeiro prefeito eleito pelo Psol no Ceará. Em 2022 ele se filiou ao PT após racha para a sucessão ao Governo do Estado.