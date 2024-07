Grupo aliado de Trump promove teoria da conspiração de que Biden tentaria golpe

Um think tank conservador que planeja uma revisão completa do governo federal no caso de uma vitória presidencial republicana sugeriu que o presidente dos EUA, Joe Biden, poderá tentar manter a Casa Branca "à força" se perder as eleições de Novembro.

O alerta da Heritage Foundation - que vai contra as próprias declarações públicas de Biden - apareceu em um relatório divulgado nesta quinta-feira, 11, que, segundo o grupo, resultou de um exercício que explora possíveis cenários antes e depois das eleições de 2024.

"A ilegalidade da administração Biden - na fronteira, nas considerações de pessoal e no desafio rotineiro às decisões judiciais - deixa claro que o atual presidente e a sua administração não só possuem os meios, mas talvez também a intenção, para contornar os limites constitucionais e desconsiderar a vontade dos eleitores caso exijam um novo presidente", diz o relatório.