O POVO News: STF mantém prisão de suspeitos no caso da "Abin Paralela"

Edição também comenta sobre as mais recentes declarações do presidente dos EUA, Joe Biden

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta sexta-feira, 12. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio vai repercutir a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve hoje a prisão preventiva de cinco investigados no suposto esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), apelidado de Abin Paralela.

Eles haviam sido presos nesta quinta-feira, 11, após determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O professor universitário e analista de Política Internacional Vladimir Feijó comenta a respeito das últimas ações do presidente dos EUA, Joe Biden.