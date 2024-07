Bolsonaro reforça apoio à pré-candidatura de Ramagem; aliados falam em desgaste

Apesar da declaração, o apoio do ex-presidente a Ramagem estaria estremecido, conforme aliados

Bolsonaro confirmou presença em eventos na capital carioca na próxima semana, onde Ramagem concorre ao executivo municipal. “Estarei no Rio de quinta a sábado da próxima semana. O Ramagem estará comigo”, afirmou o ex-presidente na manhã desta sexta-feira, 12, à CNN.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reforçou apoio à pré-candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro neste ano. Declarações ocorrem em meio a hipóteses de desgaste e até substituição, provocadas pela existência de um áudio de posse da Polícia Federal . Na gravação, Bolsonaro e Ramagem supostamente discutem interferência no caso das "rachadinhas" que envolvem o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Apesar da declaração, o apoio do ex-presidente a Ramagem estaria estremecido, conforme aliados. O próprio Bolsonaro teria ficado furioso com a existência da gravação, segundo coluna de Bela Megale no jornal O Globo. O ex-presidente teria questionado, aos gritos, “como um chefe da Abin grava um presidente?”.

Além disso, em confidencialidade ao blog de Octavio Guedes, no g1, aliados de Bolsonaro citaram até substituição de Ramagem no Rio. Uma fonte chamou o ex-diretor de “fraco eleitoralmente”. "Estava difícil carregar uma candidatura dessas contra o Paes. Com esse tombo, então, não dá mais”, disse.

"Bolsonaro não esperava. Está achando que Ramagem ia usar a gravação para fazer algum tipo de chantagem", completou uma fonte que conversou com o ex-presidente nesta quinta e sexta-feira.