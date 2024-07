AO VIVO: Câmara dos Deputados vota regulamentação da reforma tributária; veja

Presidente da Câmara, Arthur Lira, encerrou fase de debates e abriu a votação sobre a regulamentação da reforma tributária. Crédito: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados iniciou a votação sobre a regulamentação da reforma tributária às 19 horas desta quarta-feira, 10, após o presidente da Casa, Arthur Lira, ter encerrado a fase de discussão da proposta, que contou com cinco horas de debate entre 55 deputados. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Plenário: Veja votação da regulamentação da reforma tributária

A Câmara dos Deputados volta-se às análises do projeto de lei complementar (PLP) Nº 68/24, que regulamenta a reforma tributária por meio de regras para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a Contribuição Social sobre Bens e Serviços (CBS) e o Imposto Seletivo (IS). Um grupo de trabalho (GT) sobre o tema havia sido formado em maio para debater as questões. O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), relator da proposta que regulamenta a reforma tributária – definida pela Emenda Constitucional Nº 132 –, apresentou o substitutivo ao texto elaborado pelo GT.

As principais mudanças, segundo fontes consultadas pelo O POVO no local, estão voltadas ao cashback, que devolve parte dos impostos para as famílias de baixa renda enquadradas em critérios específicos. Agora, as compras nos CPFs dos membros de uma família serão consideradas na circunstância, em vez de apenas o representante da família. O cashback poderá elevar, ainda, para 100% a devolução da CBS, a ser recolhida em âmbito federal, nas contas de energia elétrica, água, esgoto e gás natural. A versão original da proposta previa a devolução de 50%, segundo a Agência Câmara de Notícias. IVA deverá ter teto de 26,5% A reunião de líderes na Câmara dos Deputados para discutir a reforma tributária nessa quarta-feira, 10, propôs, ainda, a aprovação de um gatilho para travar o Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) em um teto de até 26,5%.

De acordo com apuração do O POVO, caso haja necessidade de valores superiores ao percentual de 26,5%, o governo federal terá que realizar concessões para reduzir o IVA ao limite proposto da alíquota-base. Outro ponto destacado na ocasião foi que as proteínas animais, como carnes e frangos, deverão contar com alíquota reduzida de 60% na Cesta Básica Nacional, não atingindo a isenção total de 100%, como já possui o arroz, o leite, o feijão, entre outros. O POVO apurou, também, que a eventual isenção só deverá entrar no texto da Câmara caso seja incluída como “destaque”, mas que isso, possivelmente, será rejeitado pelos deputados. A situação tem levado o setor do agronegócio ao descontentamento. A expectativa é que todos os partidos, com exceção do Partido Liberal (PL), retirem os pedidos de emenda sobre a discussão em torno das proteínas animais após uma espécie de acordo entre eles, conforme fontes no local. Os deputados do Grupo de Trabalho (GT) sobre a regulamentação da reforma já haviam mantido a exclusão das proteínas animais da lista de alimentos que terão alíquota zero, em um relatório divulgado na manhã dessa quarta-feira. De acordo com o deputado José Guimarães (PT-CE), a inclusão das proteínas animais na Cesta Básica Nacional dependerá do Congresso, mas disse que o governo federal é a favor da isenção. “Se incluir, não é vitória ou derrota de ninguém. É o que for melhor para preservar a espinha dorsal da reforma tributária.”