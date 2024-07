Danilo Forte diz que se equivocou ao votar contra isenção para carnes: "Pedi desculpas"

O deputado federal Danilo Forte (UB-CE) defendeu urgência em regulamentar o H2V e as eólicas offshore Crédito: Samuel Setubal

A isenção sobre carnes (proteínas animais) incluída na regulamentação da reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, 10, foi um acordo geral com 477 votos favoráveis e apenas três votos contrários. Entre os parlamentares que votaram contra, está o deputado federal cearense Danilo Forte (União). No entanto, Forte disse ao O POVO que se equivocou durante a votação e defendeu a inclusão de carnes na cesta básica com alíquota zero. Sobre o voto, o parlamentar cearense explicou que inicialmente havia uma orientação para barrar a entrada de novos produtos a fim de manter alíquota geral mais baixa, mas que posteriormente foi feito acordo no plenário que definiu a entrada de proteínas animais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Eu me equivoquei na votação, como a orientação era de acompanhar o relatório inicial, inicialmente estava na posição de votar contra a entrada de novos produtos para manter a alíquota mais baixa. Era esse o relatório inicial, para manter a alíquota geral abaixo de 26,5%”, justifica.