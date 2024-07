Veja todas as provas que ligam Bolsonaro ao caso da venda ilegal de joias

O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), retirou, nesta segunda-feira, 8, o sigilo do inquérito sobre o caso da venda ilegal de joias durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Nas mais de 2000 páginas, foram elencadas ao menos oito provas que comprovariam a participação e ciência do ex-presidente no esquema.

Segundo a Polícia Federal , o conjunto de evidências indica que as vendas das joias ocorriam sob determinação de Bolsonaro. Os itens deveriam ter sido entregues ao Gabinete Pessoal da Presidência da República (GADH/GPPR), órgão responsável pela análise e definição do destino dos objetos.

“Árvore e Barco”

Outra troca de mensagens entre Cid e Bolsonaro diz respeito à suposta subtração de esculturas douradas de um barco e de uma árvore e um relógio Patek Philippe. O último item teria sido recebido por Bolsonaro em novembro de 2021, no Bahrein, país do Oriente Médio.

As mensagens teriam sido enviadas pouco antes de uma viagem do ex-presidente aos Estados Unidos, país no qual os itens teriam sido vendidos, desviados do acervo público brasileiro.

"O senhor vai trazer a árvore e o barco?", escreveu Cid. Em seguida, duas mensagens, posteriormente apagadas, são enviadas por Bolsonaro, às quais Cid responde: "Sim senhor".

Foto do relógio desviado

Cid ainda teria enviado a Bolsonaro uma foto do relógio Patek Philippe. Os registros foram encontrados no computador do ex-ajudante de ordens e mostram o certificado do relógio e um print de uma pesquisa, na internet, com o valor dele. Antes, adefesa de Bolsonaro alegou que a existência do relógio não era de conhecimento do ex-mandatário.

Depoimento de Mauro Lorena Cid

Além de Mauro Cid, o inquérito também cita o depoimento do pai do ex-ajudante de ordens, o general da reserva Mauro Lourena Cid. Na fala, ele afirma que entregou US$ 68 mil a Bolsonaro.

O repasse teria sido feito de forma fracionada, conforme “disponibilidade de encontros com o ex-presidente.”. "O declarante disse que Mauro Cid relatou posteriormente que se tratava da venda de relógios de propriedade do então presidente Jair Bolsonaro”, informou o inquérito.