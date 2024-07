O POVO News: O que pesa contra Bolsonaro e outros indiciados no caso das joias

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi indiciado junto de outras 11 pessoas pelo caso na última quinta-feira Crédito: Evaristo Sa / AFP

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 9. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio retoma a repercussão da conclusão do inquérito da Polícia Federal (PF) que investigava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros aliados dele no caso das joais sauditas. As defesas dos indiciados tentam tirar o caso da alçada do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Assista ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine