Nikolas Ferreira critica filha de Gilmar Mendes por Lei da IA e recua: "Não quis imputar"

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticou o projeto da Lei da Inteligência Artificial (PL 2338/23), citando nominalmente Laura Schertel Mendes, filha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes. Pouco depois, o parlamentar voltou atrás, afirmando que ao mencionar a advogada, que participou da elaboração do projeto, não teve o intuito de “imputar a ela qualquer conduta conotativa”.

“Somente a título de esclarecimento sobre minha postagem acerca do projeto de Inteligência Artificial, citei a filha do Gilmar Mendes tão simplesmente pelo fato dela ter sido relatora do anteprojeto na Comissão de juristas. Meu intuito, em nenhum momento, foi imputar a ela qualquer conduta conotativa, mas tão somente informei que o texto do anteprojeto foi apresentado por ela”, escreveu o deputado, nas redes sociais.